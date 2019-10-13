هكذا تزيلين المكياج المقاوم للماء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - المكياج المقاوم للماء، لا شك في انه خيار رائع للمناسبات ولدى المشاركة في حفلات الاعراس والخطوبة او عند الاضطرار ببساطة لتمضية ساعات طويلة في الخارج. فهذا النوع من المكياج، يستمر طويلا على البشرة. إنما بالطبع، آخر ما تحتاجين اليه هو النوم من دون ازالة المكياج. فإذا فعلت، ستعرضين مسام البشرة للانسداد وبالتالي بروز البثور والرؤوس السوداء. فالبشرة التي لا يتم تنظيفها جيدا من رواسب المكياج، تفقد اشراقها ونضارتها وتصبح معرضة للكثير من المشكلات.



لذلك، تعرفي معنا الى أبرز 3 أنواع من المستحضرات المتاحة في السوق من اجل ازالة المكياج المضاد للماء:



1. ماء الميسلار: قد تكوني سمعت عن هذا المستحضر الذي حقق ثورة في مجال تنظيف المكياج. فهذه التكنولوجيا تسمح بتنظيف المكياج من دون ان تكون قاسية على البشرة كبقية انواع الصابون او الرغوة. يحتوي ماء الميسلار على تركيبة مدعمة بمجموعة كاملة من فوائد التنظيف لبشرتك. يزيل الشوائب والمكياج من دون إزالة الحاجز الوقائي عن البشرة.يكفي تبليل دوائر قطنية نظيفة به وتنظيف البشرة بها.



نقترح عليك استخدام L'Oréal Paris Micellar Cleansing Water Complete Cleanser Waterproof - All Skin Types

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L'Oréal Paris Micellar Cleansing Water Complete Cleanser Waterproof



للبشرة الحساسة التي تعاني الاحمرار ننصح بـ Bioderma Eau Micellaire démaquillante anti-rougeur Créaline H20



Bioderma Eau Micellaire démaquillante anti-rougeur Créaline H20



2. مناديل ازالة المكياج: صحيح انها ليست معدة للاستخدام اليومي، إنما بعد يوم طويل ومتعب، واذا كنت تشعرين بالنعاس، يمكنك تنظيف بشرتك من المكياج المقاوم للماء باستخدام هذه المناديل السهلة، شرط ان تكون خالية من الكحول وناعمة على بشرتك. بامكان الانواع الجيدة من هذه المناديل ان تزيل الماسكرا وقلم الكحل الداكن.



نقترح عليك مناديل Neutrogena Makeup Remover Cleansing Towelettes, Fragrance Free او L'Oréal Paris Ideal Clean™ Makeup Removing Towelettes, All Skin Types

Neutrogena Makeup Remover Cleansing Towelettes,





3. الطريقة الثالثة لازالة المكياج المقاوم للماء، تكون باستخدام لوشن المخصص للمستحضرات المقاومة للماء.

نقترح عليك مستحضر L'Oréal Paris Clean Artiste Waterproof & Long Wearing Eye



مهما كان خيارك، المهم الا تنامي من دون إزالة المكياج وتنظيف بشرتك بالعمق.

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