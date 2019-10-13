عطور فرنسية فخمة لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - إذا كانت الملابس ترتبط بصيحة معيّنة أو باتجاهات تتبدّل من موسم إلى آخر، فالعطر لا تنطبق عليه هذه القاعدة. فعلى الرغم من تضافر جهود العلامات التجارية والدور العالمية على تقديم مجموعات جديدة وتركيبات متطوّرة من العطور، تبقى هناك بعض الأسماء التي لا تزال لغاية اليوم تسجّل أعلى نسبة مبيعات وتترأس خيارات السيدات بفضل روائحها الزكيّة وتركيباتها المميّزة.



إليكِ أبرز العطور الفرنسية التي يمكنك اختيار لخريف 2019.



Dior Miss Dior eau de parfum

Dior Miss Dior eau de parfum



يعتبر هذا العطر واحداً من أكثر العطور شهرة ومبيعاً. تم إطلاقه عام 1947 كتكريم لشقيقة كريستيان ديور كاثرين وهو عطر جميل مع روائح قوية من زهرة الجراس، والياسمين، والباتشولي الإندونيسي، والماندرين الإيطالي.



Frédéric Malle Portrait of a Lady scent

Frédéric Malle Portrait of a Lady scent



هو عطر كلاسيكي بروائح الورود التقليدية، ويعتبر أكثر عطور علامة فريديريك مال شهرة. يتألف، بالإضافة إلى خلاصة الورود، من تركيبة غنيّة بروائح الباتشولي والقرفة وخشب الصندل والمسك.



Guerlain Samsara eau de parfum

Guerlain Samsara eau de parfum



استطاع عطر سامسارا من غيرلان أن يتصدّر لائحة عطور السيدات الأكثر مبيعاً في العالم ولأعوام كثيرة وذلك بفضل تركيبته الغنيّة من خشب الصندل والياسمين وإيلانغ يلانغ، والتي تشكل رائحة شرقية جذابة.

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Dior J’adore eau de parfum

Dior J’adore eau de parfum



أطلقت الدار الفرنسية عطرها جادور عام 1999، وهو مصنوع من مزيج من الإيلنغ يلانغ والورد الدمشقي ونوعين من الياسمين.



Chanel No 5 eau de parfum

Chanel No 5 eau de parfum



غنيّ عن التعريف، هو أيقونة روائح دار شانيل التي أطلقتها عام 1921. يتكوّن من الياسمين والورد وخشب الصندل والفانيليا، ويمكن التعرّف عليه على الفور بفضل تركيبته التي تعكس نفحات فرنسية جذابة.



Annick Goutal Eau d’Hadrien eau de parfum

Annick Goutal Eau d’Hadrien eau de parfum



هو العطر الأول لعلامة أنيك غوتال، تفوح منها رائحة الحمضيات المنعشة ويرتكز على روائح زكية من الليمون الصقلي والماندرين الأخضر والبرغاموت.



Chanel Coco Mademoiselle eau de parfum

Chanel Coco Mademoiselle eau de parfum



هو عطر برائحة جريئة ومنعشة، مصنوع من الياسمين المميز للعلامة التجارية. تساهم المكونات الإضافية للورد والبتشولي ونجيل الهند في الحصول على رائحة شرقية تذكر بروح شانيل.



Ex Nihilo Fleur Narcotique eau de parfum

Ex Nihilo Fleur Narcotique eau de parfum



إذا كنت من اللواتي يعشقن العطور الزهرية فمن المؤكد أنك ستعشقين هذه الرائحة. تأتي تركيبة العطر مزيجاً من البرغاموت والفاوانيا وزهر البرتقال والخوخ، بينما تترك الروائح الحسية من الخشب والطحلب والمسك أثراً جذاباً.

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