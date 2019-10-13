كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - سيحفل عام 2020 بتسريحات شعر مميزة تم إطلاقها خلال أسابيع الموضة الأخيرة، وهي في مجملها تسريحات شبابية وعصرية ومفعمة بالأنوثة.



وفي ما يلي، سنقدم لك تسريحات شعر موضة 2020، فاطلعي عليها واختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة ذيل الحصان المزينة بالسلاسل

تسريحة ذيل الحصان المزينة بالسلاسل



نادراً ما تخلو منصات عروض الأزياء من تسريحة ذيل الحصان بمختلف أشكالها المنخفضة والمرتفعة. وفي عام 2020، ستكون تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المزينة بالسلاسل المعدنية موضة رائجة ومنتشرة، وهي تمنح المرأة إطلالة شبيهة بإطلالات الأميرات.



تسريحة الأميرة رابونزل

تسريحة الأميرة رابونزل



لقد أصبحت تسريحة الضفائر إحدى تسريحات الشعر المعتمدة في المواسم كافة، فهي انتقلت من عالم الطفولة الى عالم الأنوثة، لتضفي على المرأة مظهراً عصرياً مفعماً بالحيوية. وفي عام 2020، ستكون تسريحة الضفائر المستوحاة من الأميرة رابونزل إحدى صيحات تسريحات شعر 2020.

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تسريحة الشعر الفوضوية

تسريحة الشعر الفوضوية



قد لا تكون هذه التسريحة خيارك الأول في عام 2020، لكن يمكنك اعتمادها خلال الأيام العادية أو في العمل، كونها تضفي على مظهرك لمسة حيوية وشبابية بعيداً عن المبالغة والتعقيد. وستكون تسريحة الشعر الفوضوية موضة رائجة خلال 2020، فلا تترددي في اعتمادها ولو لمرة واحدة.



تسريحة الشعر المبلل

تسريحة الشعر المبلل



يبدو أن تسريحة الشعر هذه ستبقى موضة رائجة خلال 2020، بعدما اجتاحت منصات عروض الأزياء العالمية 2019. وهي تسريحة لطالما لاقت انتشاراً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً. وإذا لم تجربي هذه التسريحة، فلا تترددي في ذلك عام 2020، بحيث تعتمدين تسريحة الشعر المبلل المنسدل على الظهر مع الغرة المسحوبة الى الخلف.



تسريحة الـ Sleek Pin Waves

تسريحة الـ Sleek Pin Waves



بالتأكيد ستحتلّ تسريحة الشعر هذه، خلال عام 2020، حيزاً كبيراً من خيارات النساء، نظراً الى جمالها ونعومتها، فهي تضفي على المرأة لمسة فريدة وأنيقة جداً. ترتكز تسريحة الـ Sleek Pin Waves على الغرة النصفية المموجة والمسحوبة خلف الأذن، وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر.



تسريحة ذيل الحصان الكيرلي

تسريحة ذيل الحصان الكيرلي



هذه التسريحة الأنيقة ملائمة للأوقات كافة، لا سيما خلال السهرات المسائية، فهي تسريحة في غاية الأنوثة والأناقة، وستكون رائجة خلال 2020. إنها تسريحة بسيطة غير معقدة، وفي الوقت نفسه تضفي على المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً.

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