ترى أن الحجاب لا يتعارض مع الفن.. 8 معلومات عن المطربة هلا رشدي

قدمت المطربة هلا رشدي، أغنية "أنا واحدة من الجيل ده"، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، تحت عنوان "إرادة وتحدي"، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامنًا مع مرور 46 عامًا على نصر أكتوبر.

أغنية "أنا واحدة من الجيل ده"، من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.

وخلال السطور التالية، نسلط الضوء على المطربة هلا رشدي، وأبرز محطاتها الفنية والأسرية، إضافة إلى سبب تمسكها بالحجاب.

- أطلق البعض على هلا رشدي، لقب "شبيهة حنان ترك"، نظرا للتشابه الكبير بينهما.

- بدأت هلا مشوارها الفني، عندما انضمت لكورال المايسترو سليم سحاب، وهي في عمر الـ8 سنوات.

- قدمت العديد من الحفلات بالسفارة المصرية، في المملكة العربية السعودية.

- شاركت في مسابقة "الصوت الذهبي"، التابع لصندوق التنمية الثقافية، وحصلت على المركز الثاني.

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- خلال الفاعليات الفنية التي شاركت فيها مؤخرا، قدمت عددا من الأغنيات لكبار النجوم لاقت أعجاب الكثيرين، مثل "زي الأيام دي" لحسام حبيب و"أنا لو أذيته" لمحمد حماقي و"عرفها بيا" لأنغام.

- لا ترى أي تعارض بين ارتدائها الحجاب وعملها في الفن، حيث قالت خلال استضافتها في برنامج "ست الحسن": "لن استغنى عن الحجاب وسأكمل مشواري في الفن، ويا أنجح كده يا بلاش".

- حضر العديد من مشاهير المجتمع، حفل زفافها الذي أقيم في إحدى الفلل بالمريوطية.

- روت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، كواليس انضمامها لفرقة "أيامنا الحلوة"، حينما اقترح عليها أحد أصدقائها تدشين صفحة خاصة بها على موقع "فيس بوك".