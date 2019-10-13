مجموعةُ زفاف زاك بوزن ووايت وان لخريف 2020.. اتقان وحرفيّة عالية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم المصمّم الأمريكيّ زاك بوسن مجموعته الأولى من تعاونه مع العلامة التجاريّة الإسبانيّة لأزياء العرائس "White One" ضمن أسبوع موضة العرائس في نيويورك.

وتضمّ مجموعة "Zac Posen x White One" لخريف 2020 خمسة عشر فستانًا عصريًا بأسعار معقولة. كما صرّح المصمّم أنّ مصدر إلهام المجموعة هو العروس الحديثة وجميع تخيلاتها المختلفة، ووصف المجموعة بأنّها "حديقة جميلة من الفساتين"، حيث قدّم ضمنها أثوابًا ملائمة لمختلف أذواق العرائس.

وتضمّنت المجموعة فستانًا مستوحى من فستان الزّفاف للأميرة يوجيني، والذي كان قد استوحاه بدوره من فستان استقبال غريس كيلي الأيقونيّ. كما تضمّنت المجموعة ثوبًا مستوحى من إطلالة كلير دانيس المميّزة خلال حفل ميت غالا لسنة 2016.

وتجمَع التشكيلة بين إتقان بوسن للحرفيّة العالية وخبرة "White One" في صناعة أزياء الزّفاف، حيث صرّح بوسن أنّ العروس التي ترتدي إبداعاته تشعر بالارتياح والقوّة والنعومة والرومانسيّة، كما أنّه تعاون مع العلامة الإسبانيّة لأزياء الزّفاف ذات الأسعار المعقولة؛ لأنّه أراد أنْ تشعر كلّ امرأة بأنوثتها وجمالها في ليلة العمر بغض النظر عن ميزانيّتها.