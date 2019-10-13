فيديو.. يسرا اللوزي: "اللي بحبه بشتمه.. ولو حد اتحرش بيا هضربه بركبتي"

أجابت الفنانة يسرا اللوزي، على تساؤل حول موقفها حال تعرضها للتحرش، قائلة: "هضربه بركبتي، زي ما عملت في إسلام جمال ضمن أحداث مسلسل كلبش 3".

وحلت يسرا، ضيفة على برنامج "سهرانين"، والذي يقدمه الفنان أمير كرارة، عبر فضائية قناة "On E"، برفقة الفنان أحمد العوضي.

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وكشفت خلال الحلقة عن أسباب سبها الكثير ممن تعرفهم، متابعة: "أول ما برتاح لحد بشتمه.. أبويا دكتور في الجامعة الأمريكية ولما بيحب حد من الطلبة بيشتمه، ودي محبة"، وهو الأمر الذي أثار دهشة أمير.

يذكر أن يسرا اللوزي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 3"، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي"، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، وأماني كمال.