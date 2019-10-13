4 نصائح لو كان الانفصال الحل الأخير: بلاش نفكر في الماضي.. ونهتم بأطفالنا

يأتي قرار الانفصال ضروريًا في كثير من الأحيان ليتحمل الطرفان عواقبه، وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الزوجان عقب اتخاذ قرار الانفصال وفقًا لصحيفة "ميترو" البريطانية.

مصير الأطفال

يجب مراعاة وجود الأطفال قبل اتخاذ القرار بالطلاق. وإن جرى اتخاذ القرار النهائي بالانفصال، لا بد من ترتيب الأمور بين الطرفين بطريقة توفر احتياجات الأطفال النفسية والعاطفية والمادية.

الركون للعواطف

من الطبيعي أن تترافق بعض العواطف السلبية مع حالة الانفصال عن الشريك، غير أن الوصول إلى حل يرضي الطرفين يستوجب عليهما ترك العواطف جانباً واستخدام العقل والحكمة للانفصال دون ضغينة أو أي مشاعر سلبية.

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إهمال الشؤون المالية

من الضرورى عدم إهمال الشؤون المالية عند اتخاذ قرار بالطلاق، فالوصول إلى تسوية ترضي الطرفين يسهل عملية الانفصال ويساهم في الخروج من العلاقة الزوجية دون أي ضغينة.

التركيز على الماضى

لا يمكنك المضي قدماً حتى تتخلى عن الماضي، في كثير من الحالات، قد يؤدي التفكير بالماضي إلى التردد في اتخاذ قرار الطلاق، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للزوجين، ويبقيهما في حالة من الخلاف وعدم الاستقرار.