يساعد على فقدان الوزن.. فوائد "الفلفل الأحمر" المطحون

قد يميل البعض إلى تناول الفلل الأحمر لمذاقه الحار، لكنه يعلمون أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية أيضا، منها دوره الفعال في تنشيط الدورة الدموية، فضلا عن أنه مضاد طبيعي للبكتيريا.

ويقدم "هُن" فوائد مسحوق الفلفل الأحمر:

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صحة القلب

كما أثبتت الدراسات أن رش الفلفل الأحمر فوق عجة الصباح الخاصة بك يحسن من صحة قلبك، إذ تبين أن ذلك يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية وتراكم الصفائح الدموية مع زيادة قدرة الجسم على إذابة "الفيبرين"، وهي مادة أساسية لتكوين جلطات الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية والانسداد الرئوي والسكتة الدماغية.

منع قرحة المعدة

أثبتت الدراسات العلمية أن الفلفل الأحمر، يساعد في منع قرحة المعدة عن طريق قتل البكتيريا من خلال تحفيز خلايا بطانة المعدة لإفراز المواد الوقائية، عكس ما هو معروف عنه أنه يسبب حدوث قرحة المعدة.

فقدان الوزن

إذا شعرت بعد تناول الفلفل الحار بالتسخين والحرارة، فإن ذلك يعود لاستهلاك السعرات الحرارية في جسمك لإنتاج الطاقة، حيث جرى العثور على أنه حتى الفلفل الأحمر الحلو يحتوي على مواد تزيد بشكل ملحوظ من توليد الحرارة (إنتاج الحرارة) واستهلاك الأكسجين لأكثر من 20 دقيقة بعد الأكل.

ينظم مرض السكر

عند تناول الفلفل الحار والتوابل، فأنت تجعل حياتك أصح لأنه يساعد على التقليل من خطر ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم، وهو اضطراب يرتبط مع مرض السكر من النوع 2.

تقوية الجهاز المناعي

تناول ملعقتين صغيرتين من مسحوق الفلفل الأحمر الحار، فإن ذلك يوفر نحو 6 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين سي، إلى جانب أكثر من 10 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين (أ)، الذي يسمى الفيتامين المضاد للعدوى، كونه ضروري للأغشية المخاطية السليمة، والتي تبطن الممرات الأنفية والرئتين والأمعاء والمسالك البولية، ويكون بمثابة خط للدفاع الأول للجسم ضد الجراثيم.