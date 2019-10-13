كولين روني تتهم زوجة جيمي فاردي بتسريب أسرار حياتها الخاصة

اتهامات وخلافات متصاعدة بين زوجتي نجمي كرة القدم الإنجليزيين واين روني وجيمي فاردي، تطورت إلى ـساحات القضاء جراء أزمة اندلعت بينهما خلال الأسبوع الماضي.

وكانت كولين روني زوجة واين روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، اتهمت ريبيكا فاردي زوجة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بتسريب أخبار عنها للصحافة البريطانية عبر بيان طويل نشرته، ما أثار خلافًا على موقع تويتر.

وردت زوجة فاردي بنفي التهم، مشيرة إلى أنها لم تتحدث مطلقا مع الصحفيين، وتعتقد أن هناك "طرفا ثالثا" يطلع على حسابها الخاص في "إنستجرام".

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وأوضحت صحيفة "ميرور"، أن ريبيكا "لم تكن تمزح عندما قالت إنها ستلجأ إلى القضاء"، حيث أقامت بالفعل دعوى قضائية ضد صديقتها السابقة.