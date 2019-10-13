تمارين تساعد قلوب مرضى السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

وجهت دراسة حديثة، الأطباء إلى إعطاء مرضى السرطان وصفة طبية، بممارسة تمارين رياضية مخصصة لحماية قلوبهم، بصرف النظر عن نوع علاجهم، حيث أشار موقع «siasat» إلى توضيح الدكتور فلافيو داسينزي، من جامعة سيينا بإيطاليا، الذي أجرى الدراسة، أن التمارين الرياضية ضرورية للمرضى، حتى لو كانوا يخضعون للعلاج بغض النظر عن نوعه>

وأضاف فلافيو، بحسب صحيفة الاتحاد، أن تدريبات التحمل أكثر فعالية في تحسين أداء القلب والأوعية الدموية والحد من الالتهابات، كما أن تدريبات المقاومة تعتبر نقطة انطلاق أفضل لمرضى السرطان، الذين يشعرون بالضعف والوهن.

وأوضح أنه يجب أن يشارك فريق متعدد التخصصات في وضع تمارين محددة، بناءً على الخصائص الفردية لكل مريض، وأن يبدأ المريض التمارين في أسرع وقت ممكن، حتى قبل البدء في أي علاج، حيث تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من الآثار الجانبية الشائعة لدى مرضى السرطان، والناتجة عن التسمم القلبي، حيث تعيق علاجات السرطان وظائف القلب.