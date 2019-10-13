ريهام سعيد تطلب الدعاء من جمهورها: بكره هتحاكم على إهانة مرضى السمنة

طالبت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها بالدعاء لها، قبيل حضور جلسة محاكمتها في اتهامها بالإساءة إلى المرأة المصرية بتصريحاتها عن السمنة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريهام مقطع فيديو من إحدى الحلقات السابقة لها من برنامجها "صبايا الخير"، وأرفقت تعليقًا تطلب من متابعيها الدعاء لها، قائلةً: "أنا كان ليا الشرف أخدم بلدي 15 سنة، أنا بتحاكم بكره لإهانة مرضى السمنة، أرجو الدعاء".

وحصد الفيديو على ما يقرب من 42 ألف نسبة مشاهدة، ومئات التعليقات.

ودخلت ريهام في مشادة مع أحد المتابعين، حيث علقت إحداهن، قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي على اللي حبستيه ظلم وهيتردلك أما تلاقي نفسك جوه السجن زيه، ومش عارفة تشوفي عيالك"، لترد ريهام عليها، قائلةً: "أنا ولا سرقت ولا قتلت ولا تاجرت في مخدرات، مش فاكرة إني عملت لقاء مع حد قال إن السمان عايشين ميتين، هو انتي جوزك حرامي ولا إيه".

Advertisements

أزمات ريهام سعيد

وبدأت أزمات الإعلامية ريهام سعيد منذ مرضها، وتغيبها عن الشاشة لفترة من الزمن، ووصفت منطقة مرضها بـ"مثلث الموت"، قبل أن تمثل للشفاء وتعود للشاشة من جديد، وتقدم برنامجها.

إلا أن الأزمات لم تتوقف، فتحدثت في إحدى حلقات برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"عبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.

أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة: "عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.