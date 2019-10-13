استمتعي بأنوثتك مع مجموعة "كارولينا هيريرا" الجديدة لربيع 2020

اسم كارولينا هيريرا مرادف دائماً للأناقة، سواء حين كانت كارولينا نفسها تصمّم الأزياء أو اليوم مع المدير الابداعي ويس غوردون الذي غرّد على تويتر بعد عرضه لربيع وصيف 2020 قائلاً: "شكراً سيّدة هيريرا على الثقة بي". وفعلاً كانت الثقة في مكانها، فقد استطاع ويس أن يحافظ على ارث الدار وستايلها من خلال المجموعة الجديدة.

نقشات لافتة بأشكالها وألوانها، قصّات مريحة، قطع يمكن ارتداؤها في أكثر من مناسبة... هذه كانت أسس المجموعة الربيعية. فالعارضات تمايلن بكلّ خفّة وهنّ مرتديات التنانير الطويلة المطبوعة مع القمصان البيضاء أو الفساتين الماكسي التي تنوّعت بين اللوك النيود والجذّاب بألوانه.

اطلالة مونوكروم عملية مع نقشة الكارو بالابيض والاسود تزيّن الفستان الطويل المنسق مع القميص الاسود اسفله.

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انوثة ساحرة في الفستان القصير ذات القصة الكلوش المريحة يميزه مزيج الالوان الحيوية من احمر واخضر وزهري وازرق لاناقة منعشة.

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