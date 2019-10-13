مشاجرة بالأيدي بين طيار ومضيفة أثناء رحلة جوية .. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض طيار ومضيفة للفصل من إحدى شركات الطيران بعد واقعة مشاجرتهما التي وثقتها الكاميرات في أحد المطارات.
شركة الخطوط الجوية الأمريكية “ريبابليك إيرلاينز” Republic Airlines فصلت طيارا ومضيفة من العمل، بعد أن ثبت أنهما تشاجرا باستخدام اللكمات، كما بدا في تسجيلات كاميرات المراقبة.
الحادث كان قد وقع في 14 سبتمبر الماضي، في مطار دنفر، حيث كان الطيار، ويليام توماس البالغ من العمر (36 عاما)، والمضيفة، ماريا سبورير البالغة من العمر (29 عاما)، يرتبطان بعلاقة عاطفية منذ عشرة أشهر.
وفي ذلك اليوم طلبت سبورير من حبيبها الهاتف الذكي لإجراء اتصال، ووجدت فيما يبدو ما لم يسرّها، فأعربت عن استيائها فورا، ولكن بطريقة جسدية، وهو ما دفع توماس للرد بنفس الطريقة.
الشركة في الوقت الذي تعاني فيه من حالة إفلاس، جاء ذلك الحادث بمثابة مبرر منطقي للتخلص من الموظفين توماس وسبورير، كما أحيل الطيار والمضيفة إلى المحاكمة، التي سوف تجري الأسبوع المقبل.
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