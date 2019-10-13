رحلات مجانية لحاملي كتب "أولجا" في بولندا.. والسلطات تعفيها من "ضريبة نوبل"

بعد عام من الحجب، أعلنت جائزة نوبل النرويجية، حصول الروائية البولندية، أولجا توكارتشوك، بجائزة نوبل للآداب لعام 2018 عن رواية "الترحال".

فوز أولجا بهذه الجائزة الكبيرة، جعل مدينة فروتسواف البولندية تقدم رحلات مجانية لمدمني القراءة باستخدام وسائل النقل العام، شريطة أن يكونوا حاملين أحد أعمال الكاتبة توكارتشوك.

وقالت سلطات النقل في المدينة، إنه بإمكان الناس الذين يحملون كتبها الركوب مجاناً في الحافلات والترام على مدار نهاية الأسبوع، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".

وقال رئيس المكتب الإعلامي في بلدية المدينة برشميسلاف جاليكي للوكالة الفرنسية :"فور علمنا الخميس بنبأ فوز أولجا توكارتشوك بجائزة نوبل، أردنا مشاركة فرحتنا مع جميع سكان مدينتنا بينهم الكاتبة التي مُنحت أخيرا لقب مواطنة شرف في فروتسواف".

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واستكمل: "حتى الأحد المقبل ضمناً، يمكن لأي راكب يحمل كتاباً ورقياً أو إلكترونياً لأولجا، استخدام وسائل النقل العام مجانا في مدينتنا".

وتُعرف توكارتشوك بأنها مؤيدة للاتحاد الأوروبي وناشطة بيئية نباتية كما تواجه باستمرار انتقادات من المحافظين القوميين على رأس السلطة في بولندا.

وأعلن الخميس فوز توكارتشوك، بجائزة نوبل للآداب لعام 2018، والتي تأخّر إعلانها حتى هذا العام بسبب فضائح داخل لجنة نوبلب، تكريماً لـ"خيالها السردي الذي يرمز من خلال شغف موسوعي إلى تجاوز الحدود كشكل من أشكال الحياة"، حسب كلمات الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة.

في سياق آخر، أعلن وزير المالية البولندي أنه سيعفي توكارتشوك من الضريبة على جائزتها، التي تبلغ قيمتها المالية 905 آلاف دولار.