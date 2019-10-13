مجموعةُ الزّفاف من ليلا روز لخريف 2020.. مثاليّة للعروس الكلاسيكيّة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت المصمّمة المبدعة ليلا روز تشكيلتها الجديدة لأزياء الزّفاف لموسم خريف 2020 في شارع هوراشيو في مدينة نيويورك، والتي بدت أنيقة ومثالية للعروس التي تبحث عن لمسة كلاسيكيّة.

وتحظى روز بشهرة عالمية عندما يتعلّق الأمر بفساتين السّهرة وأزياء الزّفاف، خصوصًا أنّها تأتي بصور ظليّة معاصرة ولمسات غير متوقّعة، كربطات البو الضّخمة وتطريزات اللؤلؤ الجذّابة والأزرار المرئية وغيرها من التفاصيل، والتي تضفي على كلّ فستان المزيد من الرّقي والجاذبية.

وسبق أنْ اعتمدت العديد من النجمات تصاميم روز الأنثوية في مختلف المناسبات، من كيت ميدلتون وكريسي تيغن إلى ميشيل أوباما وزوي سالدانا.

ولمجموعة خريف 2020، قدّمت المصمّمة تشكيلة رائعة من الفساتين بتفاصيل خفيّة كتطريزات اللؤلؤ المميّزة، والتعديلات الدقيقة في نسب الصّور الظليّة، فبرز فستان سليبدريس حريري باللون العاجي الذي تميّز بقصّة الظهر المنخفضة وصفّ من الأزرار مغطى بشريط من القماش الشّفّاف، وفستان سويسري قصير ومتدفّق مزيّن بوردة عملاقة.

وقدّمت روز في مجموعتها أيضًا، بعض القطع الأساسية التي قد تحتاجها المرأة في العديد من المناسبات كحفلة الخطوبة، عشاء بروفة، حفل الاستقبال، أبرزها الفستان القصير المصنوع من الريش والحرير، وتستعدّ المصمّمة لفتح أوّل متجر زفاف لها في دالاس، حيث ستكون المجموعة الكاملة مُتاحة للشراء، وقد وَصفت المجموعة بأنّها "جاهزة للزواج"، في إشارة إلى كونها مزيج من أزياء الزّفاف والأزياء الجاهزة للارتداء.