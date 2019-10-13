اللون الأسود يتصدَّر اختيارات النجمات في أسبوع باريس للموضة

ينتظر الكثير منا أسابيع الموضة بشوق، ليشاهدون إطلالات النجمات المفضلات في الصفوف الأولى، وخياراتهنّ من أجمل صيحات الموضة التي يعتمدنها خصيصًا لحضور عروض الأزياء المفضلة لديهنّ، ومؤخرًا وخلال أسبوع الموضة في باريس، شاهدنا عددًا من إطلالات النجمات المميزة، لكن ما لفتنا في الأمر وجعلنا نتساءل، هو أنّ معظم هذه الاطلالات اتشحت بالأسود ولا سيّما في عرضي سانت لوران Saint Laurent وديورDior.

ويعود السبب إلى أنّ الأسود هو أكثر الألوان أناقةً، أم إنه أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم؟ والجواب هو مزيج بين ما ذكرناه، كما أنه لطالما كان من الدرجات المفضلة بالنسبة لمعظم النساء حول العالم، وإليكِ أجمل اطلالات النجمات فيه خلال أسبوع الموضة في باريس.

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سلمى حايك في اطلالة أنيقة في عرض "سانت لوران"

حضور سلمى حايك Salma Hayek لعرض دار سانت لوران Saint Laurent كان مميزًا لا سيّما وأنها اختارت اطلالة أنيقة بالأسود، كانت عبارة عن قميص مصنوع من قماش لامع، نسقت معه تنورة ماكسي كانت قد زينت خصرها بحزام عريض، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد وشنطة يد حملت توقيع الدار طبعًا.

كايت موس في لوك عصري بالأسود في عرض "سانت لوران"

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عارضة الأزياء الشهيرة كايت موس Kate Moss من أصدقاء دار سانت لوران Saint Laurent، ودائمًا ما تحضر عروض الدار باطلالات أنيقة مثل هذه الاطلالة العصرية التي اعتمدت فيها على الأسود، وقد اختارت بنطلونًا من الجلد مع توب من قماش الشيفون ومن فوقهما جاكيت بليزر بقصة التوكسيدو، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش أنيقة.



جنيفر لورانس في عرض "ديور" بالأسود

اختارت جنيفر لورانس Jennifer Lawrence لوك شبابيًّا أنيقًا لحضور عرض ديور Dior، وكان عبارة عن تنورة بليسيه ماكسي، نسقت معها توب قصيرًا ومن فوقهما اختارت جاكيت قصير من الجلد، وقد زينت اللوك بالعديد من المجوهرات الذهبية.

مونيكا بيلوتشي في اطلالة جذابة بالأسود في عرض "ديور"

مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci حضورهاَ آثر حتى في الأسود، وقد تألقت مؤخرًا في عرض دار ديور Dior بهذا اللون، وقد اختارت فستان ماكسي من قماش الشيفون له شق طويل على الساق، وقد زينته بحزام عريض على الخصر، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش ونظارات شمسية كبيرة.

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