عرض اليوم الثالث من اسبوع الموضة العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - تتوالى عروض أسبوع الموضة العربي في دورته التاسعه و المقام في "سيتي ووك" لتزداد شغفاً وإثارة وحمل اليوم الثالث شعار "يوم مواهب فوغ" الذي يشارك فيه 5 مصممين شباب موهوبين هم حسين بظاظا ودانييلي كارلتوتا ودروف كابور ونورة الشيخ ورامي قاضي اختيروا من قبل سارة ماينو رئيسة قسم المواهب لدى مجلة "فوغ" بنسختها الإيطالية لإتاحة الفرصة امامهم لدخول اسواق جديده تنمي أعمالهم.

عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة العربي

من مجموعة حسين بظاظا

افتتح العرض المصمم اللبناني حسين بظاظا الذي احب ان يقدم شخصية جديده مستوحاة من ايام الدراسة وبالأخص صديقته المقربة وكأنما هي من صممت التشكيلة حيث اسمى مجموعته (بورت تو) بدء العرض بفساتين بلون الكحلي الموحد وهو الزي المعتمد في المدارس في اغلب البلدان بعدها قدم الوان متنوعه وصولا إلى الليلا الفاتح ويعلق بظاظا قائلا:" كل أمراة تردي أي قطعه من تصميمي اراها قوية الشحصية مختلفة الطباع وجريئة والمرأة هي من تطغى بجمالها على قطعة الملابس وليس العكس".

من مجموعة دروف كابور

ثاني العروض كان لـ ودروف كابور قُدِم خلاله 15 فستان ولكن بعيدا كل البعد عن اجواء السهرات والاحتفالات بل اتسم بالكاجوال والملابس العصرية والالوان الممزوجه والفاقعه من قماش الجينز والمخمل والشيفون بعضها مع جاكيت والبعض دونه.

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من مجموعة دانييل كارتوتا

بالنسبة للعرض الثالث للمصمم الايطالي دانييل كارلتوتا غلب على مجموعته اللون الفضي البراق والابيض السادة والاسود اللماع والتنانير المثنية ومعظم التصميمات بأكتاف عريضة وحاده .

عروض اليوم الأول من أسبوع الموضة العربي

من مجموعة نورا الشيخ

اما العرض الرابع الذي استوحى من التراث السعودي بمنظور عالمي يعرف بأسلوب حديث وانثوي بطريقة عصرية كان للمصممة نورا الشيخ التي تضفي لمسات الاناقة على تصميماتها بأسلوبها المبتكر جاءت التشكيلة للسيدات اللواتي يتمتعن بالثقة بالنفس من جميع اقطار العالم ، غلب على التصاميم اللون الأحمر بدرجاته وقماش الساتان واتسم بطابع الاحتشام .

من مجموعة رامي قاضي

واختتمت العروض مع المصمم اللبناني رامي قاضي والذي تميز عن زملاءه انه قدم عرضه في الهواء الطلق وليس داخل الصالة المخصصة ليتسع كافة الجمهور سواء المتجهين للعرض خاصةً او حتى زوار سيتي ووك عامةً عرض القاضي 45 قطعة صممت بطريقة 3D بألوان وخامات عديده مقسمين بالتساوي بين الفئات العمرية للسيدات وتلبي احتياجاتهم ومناسباتهم (للسهرات الفاخرة )سواء العروس بحد ذاتها أو قريباتها او المدعوين .