لايف ستايل

ما الذي حدث لـ”بنك مسقط” حتّى أصبح “ترند” بتويتر في السلطنة؟؟

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بنك مسقط

واجه عملاء بنك مسقط مساء السبت بعض الصعوبات في عمليات الإيداع والسحب، بالإضافة لعدم عمل التطبيق الخاص بالبنك.

 

وقال البنك في تغريدة له عبر “تويتر”: زبائننا الكرام، نود الإفادة بأنكم قد تواجهون بعض الصعوبات عند استخدام قنواتنا الإلكترونية. نحن نعمل حالياً على إسترجاع الخدمات و سنقوم بإفادتكم بالمستجدات. نشكركم على حسن تعاونكم معنا”.

وفي تغريدةٍ لاحقة، أعلن بنك مسقط استعادة الخدمات في جميع قنواته الإلكترونية”.

وتصدّر هاشتاغ #بنك_مسقط قائمة الترند في سلطنة عمان، ومن خلاله اشتكى عملاء البنك من المشكلة التي واجهتهم قبل أن يٌعلن البنك عن حلّها.

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