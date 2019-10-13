عرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل فطائر القرع العسل، وذلك من خلال برنامجها "زعفران وفانيلا" الذي يذاع على قناة "CBC سفرة"، من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل فطائر القرع العسل 2 ونصف كوب دقيق. نصف كوب قرع مشوي ومهروس. 50 جرام زبدة. نصف كوب لبن. بيضة. ربع كوب سكر بني. 2 ملعقة صغيرة خميرة. 2 ونصف كوب ماء. نصف ملعقة صغيرة كركم. جبنة للحشو. بيض لدهن الوجه. جوز صحيح. Advertisements قرنفل للتزيين. طريقة عمل فطائر القرع العسلي في العجان يوضع الدقيق والخميرة مع الزبدة ويضاف إليها اللبن. تضاف البيضة والسكر البني. يضاف القرع المهروس ويعجن، يضاف الماء حسب الحاجة حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة. تترك لتخمر. تقطع بحجم كور متوسطة وتحشى بالجبنة. وتغلق مرة أخرى. يستخدم الخيط في ربط الكرة لتشكيل فصوص في العجينة لتصبح شبه القرع العسلي. تدهن بالبيض المخفوق وترص في صينية عليها ورق زبدة. تدخل فرن ساخن حتى تنضج. تقدم بعد إزالة الخيط منها.

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