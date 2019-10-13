هذه أهم 8 اتجاهات للموضة في 2020.. جريئة لكن عصرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد آنا وينتور من أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة الموضة في العالم، فهي رئيسة تحرير مجلة فوغ الشهيرة، كما تشتهر بكونها عرّابة الموضة؛ إذ تتميز بذوق لافت وجريء ومميز يجمع بين الأسلوب العصري والكلاسيكي، وتحرص دائمًا على حضور أبرز عروض أسابيع الموضة العالمية.

وفي أحدث مقابلة لآنا وينتور، سُئلت عن أفضل اتجاهات موسم 2020؛ إذ اختارت 8 اتجاهات مختلفة تعتقد أنها سيطرت على مجموعات ربيع وصيف 2020، تعرفي عليها:

الأحذية المسطحة

قدمت شانيل أجمل أنماط الأحذية المسطحة العملية ضمن عرضها لموسم ربيع 2020، وقد أُعجبت وينتور بالإصدارات المتنوعة لحذاء cap-toe المسطح والذي تميز بتصميمه الكلاسيكي – العصري.

الشورتات الطويلة

ظهر هذا النمط للمرة الأولى خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن، وبالتحديد في عرض علامة Ganni الشهيرة، وبعد ذلك رصدناه على مدرجات العديد من العلامات التجارية الأمريكية والبريطانية والفرنسية وحتى الإيطالية، في أنماط وأقمشة مختلفة كالجلد اللامع والقطن بطبعة الكاروهات وغيرهما.

معطف الترانش

يُنصح بشدة الاستثمار في شراء معطف الترانش الدّائمة؛ إذ ظهر خلال عرض فيلا بإصدار جديد بلون الكاكي وأكمام قصيرة.

التطريزات

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التطريزات هي من أبرز أساليب الزينة جمالًا وأنوثةً، وقد أثار فستان جميل مطرز من Alexander McQueen إعجاب وينتور؛ إذ أكدت أن تطريزات الدانتيل ستجتاح مختلف الإطلالات في المواسم المقبلة.

الطبعات

اختارت وينتور فستانًا بطبعةٍ ملونة مستوحًى من السبعينيات لعلامة لوي فيتون، كإحدى القطع المزينة بالطبعات المبتهجة والملفتة للنظر المفضلة لديها، والتي كانت موجودة في جميع مدرجات ربيع 2020.

الرافية

قدمت علامة ديور الكثير من الاتجاهات المستوحاة من الطبيعة على مدرج ربيع 2020، غير أن اهتمام آنا وينتور انّصب على القطع المصنوعة من مادة الرافية، والتي استخدمت في كل شيء من القبعات إلى التنانير.

الألوان

صرّحت وينتور أن المصممة ستين غويا بارعةٌ بشكل خاص في ضخ الألوان في مجموعاتها، كما شاهدنا في عرضها لمجموعة ربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن.

الروطان

يعرف مايكل كورس قيمة حقيبة روطان جيدًا؛ إذ عرض العديد من الإصدارات على مدرجه لربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في نيويورك.