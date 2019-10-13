طريقة عمل تشيكن برجر في البيت

حضري لأولادك تشيكن برجر في المنزل، بدلًا من شراءه من الخارج، بطريقة سليمة ومضمونة. مقادير تشيكن برجر كيلو دجاج بقسماط مطحون أعشاب طازجة مفرومة بصل مفروم ناعم ثوم مفروم ناعم ملح - فلفل Advertisements وعاء ماء مع خضروات مشكلو للسلق. ملعقتين زيت زيتون طريقة عمل تشيكن برجر في وعاء عميق قومي بخلط الدجاج، مع البقسماط والطماطم الجافة والأعشاب. ضيفي للخليط البصل والثوم، والملح والفلفل. قومي بتشكيل الخليط، إلى أقراص، وغلفيها بورق الزبدة والألمونيوم. اسلقي الخليط المُغلف بالماء مع الخضروات والبهارات على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة. اتركيها تبرد، ثم انزعي الورق، وادهنيه بالزيت. ضعي أقراص البرجر، على الشواية "الجريل" حتى تنضج على الجانبين.

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