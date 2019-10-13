تعتبر الجرانولابار من الوصفات والأكلات الصحية التي يمكنك تقديمها في الفطور، كونها محدودة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة بالإضافة لكونها سهلة التحضير في المنزل. وتقدم "هُن" طريقة عمل الجرانولا بار للشيف سالي فؤاد. مقادير جرانولا بار 200 جرام شوفان خشن 100 جرام بندق مجروش 2 ملعقة صغيرة قرفة حسب الرغبة 130 جرام عسل أبيض 100 جرام سكر يفضل بني 50 جرام زبدة صفرة سائلة Advertisements تفاح مقور ربع ملعقة صغيرة ملح 150 جرام فواكه مجففة مقطعة ( مشمشية + زبيب + تين مجفف) للارضية: شيكولاتة غامقة مذوبة على حمام بخار طريقة تحضير جرانولا بار احضري وعاء وضعي به الزبدة مع السكر والعسل وقلبيهم جيدا ثم ضيفي الشوفان ثم الفواكة المجففة وقلبيهم جيدا احشي الخلطة بالتفاح وضعي باقي الخلطة في قالب وافرديه بها وشكليها على حسب الرغبة

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