طريقة عمل بيض سكرامبل للفطار

البيض سكرامبل وجبة دسمة ومغذية خاصة على الإفطار، لاحتوائها على اللين والكريمة، وهي مهمة للأطفال قبل الذهاب للمدرسة، وفيما يلي طريقة عمل البيض سكرامبل على طريقة الفنادق. المقادير بيض زبد حليب كريمة ملح وفلفل أسود Advertisements طريقة التحضير تذاب الزبد دون تسخينها على نار هادئة للغاية. يضاف البيض للزبد المذاب ويقلب. يضاف الحليب والكريمة، على دفعات. ويستمر التقليب في كل الاتجاهات لينضج البيض. يضاف الملح والفلفل الأسود قبل نضج البيض تماما. يقدم البيض السكرامبل ساخنا، مع نوع الخبز المفضل. يمكن تزيينه بالبقدونس أو الزيتون، أو المشروم.

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