الامارات | هكذا قرر ستيني ياباني الإنتقام!

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا قرر ستيني ياباني الإنتقام! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رجل ياباني الانتقام بعد تعرضه للسرقة العام الماضي، حيث بدأ بسرقة مقاعد الدراجات بعد سرقة مقعد دراجته في صيف عام 2018.

واعتقلت الشرطة أكيو هاتوري "61 عاماً" لاتهامه بسرقة 159 مقعداً للدراجات، بعد أن ضبطت مقاعد الدراجات في منزله بطوكيو.

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وبدأت القصة عندما تعرض هاتوري لسرقة مقعد دراجته وكان يشعر بخيبة أمل لدرجة أنه أراد أن يشعر الآخرون بألمه.

لذا بدلاً من الإبلاغ عن السرقة أو على الأقل محاولة التعرف على اللص، حتى يتمكن من الانتقام منه، تحول هاتوري إلى سارق مقاعد الدراجات بنفسه في اليابان.

واكتشقت الشرطة جرائمه البسيطة بعد آخر عملية سرقة قام بها حيث أبلغ آخر ضحاياه الشرطة، ما جعلها تتعقب الرجل بعد التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة، التي رصدته وهو يخلع مقعد دراجة المبلغ ويضعه في سلة دراجته ثم يهرب به بعيداً.