التشيز كيك من الحلويات المفضلة لدى أغلب الأشخاص، يحبها الصغار والكبار، كما أنها غالبًا تكون باهظة الثمن في الأسواق، يمكنك الآن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة. ونقدم لك طريقة عمل ميني تشيز كيك، على طريقة الشيف سالي فؤاد. المقادير بسكوت الشوكولاتة المخبوز بسكوت بالشوكولاتة محشي كريمة 600 جرام جبنة كريمي 2 ملعقة دقيق كوب سكر بيضتين صفار بيضة Advertisements كوب كريمة سائلة ملعقة بشر ليمون طريقة تحضير ميني تشيز كيك - في العجان يخلط السكر مع البيض والسكر والكريمة والجبنة جيدا - ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون وتعجن جيدا - في صينية كاب كيك مبطنة بورق كاب كيك توضع حبات البسكوتة الكاملة - ثم يضاف فوقها العجين - وتدخل الفرن من 30 إلى 35 دقيقة - وتقدم باردة

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