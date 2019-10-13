مع ذهاب فصل الصيف واقتراب الخريف يصاب العديد بالحساسية التي يكون الانسان أكثر عرضه لها خاصة خلال تلك الفترة من كل عام، وبخاصةٍ في فصل الخريف.

وإليك أعراض وطرق الوقاية من حساسية الخريف، بحسب"مايو كلينيك".

أعراض حساسية الخريف

- هي الاحمرار في العينين مع إفراز الدموع بشدة، بسبب الهواء القوي.

- ظهور بعض البقع الحمراء

- الشعور بالرغبة في حكّ البشرة من أبرز الأعراض التي تشير إلى الحساسية المرتبطة بفصل الخريف، وقد تتطوّر الحالة لتظهر على شكل إكزيما.

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طرق الوقاية من حساسية الخريف

- تجنب الخروج من المنزل خاصة في فترة الصباح لأنها تكون فترة الذروة لنشاط حبوب اللقاح والتي تعد السبب الرئيسي وراء الإصابة بالحساسية.

- يجب عليك تنظيف فلتر فتحات التدفئة الموجودة بالتكييف أو الدفاية قبل استخدامها أول مرة بعد انتهاء فصل الصيف لأنها عادة تكون مليئة بالغبار والأتربة والمواد المثيرة للحساسية.

- استخدم أنواع معينة من الفلاتر في نظام التدفئة لديك التي لديها القدرة على إزالة حبوب اللقاح والعفن والجزيئات الأخرى من الهواء.

- محاولة المحافظة على معدل الرطوبة في الجو من خلال استخدم مزيل الرطوبة للحفاظ على رطوبة الهواء بين 35 ٪ و 50 ٪.

- يجب عليك ارتداء ماسك أثناء أشعال النار لتجنب تنفس الجزيئات المتصاعدة منها والتي تعد عامل أساسي للاصابة بالحساسية أيضا.