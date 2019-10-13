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طريقة عمل التونة في المنزل

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هناك العديد من الفوائد التي ترتبط بتناول سمك التونة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم.

لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل التونة بالمنزل كما ذكرتها رضوى الشربيني في برنامجها على موقع سي بي سي سفرة.

مقادير عمل التونة

2 كيلو من سمك التونة

زيت ذرة

نصف كوب من الخل

كزبرة خضراء مفرومة

رشة من الفلفل الاسود

ورق لورى

رشة كمون

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شطة حسب الرغبة

طريقة تحضير التونة

نقوم بتنظيف سمك التونة جيدا ونفصل الرأس والذيل

ثم نقوم بتقطيع السمك إلى شرائح

نغسل قطع السمك بالماء جيدا لتنظيفها من الدماء

ثم نقوم بنقع قطع السمك في الماء لمدة لا تقل عن ريع ساعه مع الخل والليمون والفلفل الاسود للتخلص من رائحة الزفارة

نضع السمك في حلة ونضيف اليه زيت الذرة والتوابل مع الخل

ثم نرفعها على نار عالية لمدة 5 دقائق ثم على نار متوسطة لمدة لا تقل عن ساعه

بعد اكتمال النضج نقوم بتصفية التونة من الزيت، ثم نضعها بعلب التخزين زنصب فوقها الزيت حتي يغطيها بالكامل

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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