طريقة عمل التونة في المنزل

هناك العديد من الفوائد التي ترتبط بتناول سمك التونة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم.

لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل التونة بالمنزل كما ذكرتها رضوى الشربيني في برنامجها على موقع سي بي سي سفرة.

مقادير عمل التونة

2 كيلو من سمك التونة

زيت ذرة

نصف كوب من الخل

كزبرة خضراء مفرومة

رشة من الفلفل الاسود

ورق لورى

رشة كمون

Advertisements

شطة حسب الرغبة

طريقة تحضير التونة

نقوم بتنظيف سمك التونة جيدا ونفصل الرأس والذيل

ثم نقوم بتقطيع السمك إلى شرائح

نغسل قطع السمك بالماء جيدا لتنظيفها من الدماء

ثم نقوم بنقع قطع السمك في الماء لمدة لا تقل عن ريع ساعه مع الخل والليمون والفلفل الاسود للتخلص من رائحة الزفارة

نضع السمك في حلة ونضيف اليه زيت الذرة والتوابل مع الخل

ثم نرفعها على نار عالية لمدة 5 دقائق ثم على نار متوسطة لمدة لا تقل عن ساعه

بعد اكتمال النضج نقوم بتصفية التونة من الزيت، ثم نضعها بعلب التخزين زنصب فوقها الزيت حتي يغطيها بالكامل