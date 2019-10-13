أعراض تسوس الأسنان.. الأسباب والعلاج

التجاويف هي مناطق متضررة بشكل دائم في السطح الصلب لأسنانك وتتحول إلى فتحات أو فتحات صغيرة. تحدث التجاويف، التي تسمى أيضًا تسوس الأسنان بمجموعة من العوامل، بما في ذلك البكتيريا الموجودة في فمك والوجبات الخفيفة المتكررة واحتساء المشروبات السكرية وعدم تنظيف أسنانك جيدًا.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن تسوس الأسنان بحسب موقعي "أورال هيلث"، و"مايو كلينك".

أعراض تسوس الأسنان

تختلف علامات وأعراض تسوس الأسنان، حسب حجمها وموقعها.

عندما يكون التجويف قد بدأ للتو، فقد لا تظهر لك أي أعراض على الإطلاق. كلما زاد تسوس الأسنان، فقد يتسبب ذلك في ظهور علامات وأعراض مثل:

وجع الأسنان، ألم أو عفوي تلقائي يحدث دون أي سبب واضح.

حساسية الأسنان، وتكون خفيفة إلى ألم حاد عند تناول أو شرب شيء حلو، حار أو بارد.

ثقوب أو حفر واضحة في أسنانك.

اللون البني، أسود أو أبيض على أي سطح من الأسنان.

ألم عند العض.

القيح: أحد أعراض تجويف الأسنان الأكثر وضوحًا.

أسباب تسوس الأسنان

التجاويف بسبب تسوس الأسنان هي عملية تحدث بمرور الوقت. إليك كيفية تطور تسوس الأسنان:

البلاك

وهي عبارة عن لوحة على الأسنان مثل الفيلم اللاصق، يحدث بسبب تناول الكثير من السكريات والنشويات وعدم تنظيف أسنانك جيدًا.

عندما لا يتم تنظيف السكريات والنشويات من أسنانك، تبدأ البكتيريا بسرعة في التغذية عليها وتشكيل البلاك.

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يمكن أن يتصلب البلاك الذي يبقى على أسنانك أسفل أو فوق خط اللثة، مكونا الجير وهو ما يجعل إزالة البلاك أكثر صعوبة ويخلق درعًا للبكتيريا.

هجمات البلاك

الأحماض في البلاك تزيل المعادن الموجودة في الأسنان، هذا التآكل يسبب فتحات صغيرة أو ثقوب في المينا - المرحلة الأولى من التجاويف. بمجرد أن تتآكل مناطق المينا، يمكن أن تصل البكتيريا والحمض إلى الطبقة التالية من أسنانك، والتي تسمى العاج.

هذه الطبقة أكثر ليونة من المينا وأقل مقاومة للحامض.

يستمر التسوس

مع تطور تسوس الأسنان، تواصل البكتيريا والأحماض مسيرتها عبر أسنانك، متجهة إلى جانب مادة الأسنان الداخلية (اللب) التي تحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية. يصبح اللب منتفخ ومهيج من البكتيريا. لأنه لا يوجد مكان لتوسيع التورم داخل السن، فإن العصب يصبح مضغوطًا، مما يسبب الألم. يمكن أن تمتد عدم الراحة حتى خارج جذر السن حتى العظام.

علاج تسوس الأسنان

حتى أكثر متعصبي النظافة صحةً من المرجح أن يصابوا بواحد على الأقل أو اثنين من تسوس الأسنان على مدار حياتهم، حتى أنه من المرجح أن يصاب طبيب الأسنان بتجويف في وقت ما.

لذا، على الرغم من أن منع تسوس الأسنان ممكنا، فلا تقلق كثيرًا إذا تم تشخيصك تسوس الأسنان.

العلاج يكمن في العثور عليه في وقت مبكر وعلاجه بسرعة.

الشكل الأساسي لمعالج التجويف هو الحشو، وعندها يتم حفر الجزء المتحلل من السن واستبداله بحشوة قوية مصنوعة إما من الراتنجات المركبة أو البورسلين أو الفضة أو الذهب أو الملغم.

يشمل علاج تجاويف الأسنان تقنيات متقدمة مثل التيجان وقنوات الجذر.

الحشوات ستمنع التجويف من النمو، لذلك إذا كنت تعاني من أي علامات تسوس الأسنان أو تجويف الأسنان، فمن المهم للغاية رؤية طبيب أسنان فورًا لتلقي العلاج.