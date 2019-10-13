صور.. استعدي لشتاء 2019 بأحدث الماركات العالمية

على مدار الأشهر القليلة الماضية، تبارت دور الأزياء في عرض أحدث تصميماتها لملابس شتاء 2019، ولكن بعضا منها أصبح ترندا وبدأ بعض المشاهير في تجربته، بحسب موقع "إنسايدر"، والذي عرض مجموعة من أفضل سترات أو "جاكيت" وملابس شتاء 2019 كما يلي.

الكابات

يعتبر هذا الكاب من ماركة Chloé، من أشهر الكابات والتي تشعرك بأنك بطلة خارقة لهذا العام، ويمكنك أن تستوحي موضة الشتاء القادم منه، يتمير بألوانه الجذابة وتصميمه الفريد.

هذا الكاب الأسود من جوتشي واحدا من القطع التي تلائم البنطلونات الجينز بجدارة.

دخلت بربري السباق بكاب من اللونين الأسود والأحمر، المستوحى من فيلم The Incredibles.

الجلود

الجلود كذلك تميز ملابس شتاء 2019، سواء جاكيت، او شميز مبطن بالصوف يضيف القليل من الدفء.

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وتأتي الجلود في شكل بالطو طويل كذلك.

البليزر

البليزر الكاروهات هو واحدا من ترندات خريف وشتاء 2019.

البدل الرسمية كذلك واحدة من القطع الفريدة الملائمة للشتاء والخريف.