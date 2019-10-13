"عقمتي إيدك؟".. سيدات أنهين حياتهن الزوجية بسبب "وسواس النظافة" للزوج

"الوسواس القهري" جاء ضمن الأسباب التي عانت من خلالها سيدات في حياتهن الزوجية مع أزواجهن، ليفضلن طريق محاكم الأسرة عن البقاء في هذه الزيجة التي تجبرهن على السير في نظام غير مرغوب فيه.

"هن" يرصد أبرز قضايا محاكم الأسرة التي جاءت بسبب "الوسواس القهري":

ياسمين: بعقم نفسي 20 مرة في اليوم

بعد زواج دام 6 أشهر لم تستطع "ياسمين" سيدة عشرينية البقاء أكثر من ذلك، مع زوج يجعلها تعقم يديها فوق أكثر من 20 مرة في اليوم، حتى تتمكن من الجلوس بجواره.

"جوزي كل ما يشوفني يقولي عقمتي إيدك، أجي أقعد جمبه يقولي أنتي خدتي شاور الأول، ليل ونهار يخليني أمسح الشقة بديتول" هكذا عاشت "ياسمين" مع زوجها، كلمات" مما جعلها تلجأ لمحكمة الأسرة في كفر الشيخ، طالبة خلع زوجها، خاصة بعدما اتهمها بالجهل حينما رفضت تنفيذ أوامره التي وصفتها بـ"الغريبة"، بحسب حديثها لـ"هن".

ندى: بيشم ريحتي قبل ما أنام

أما "ندى" وهي أيضًا سيدة عشرينية عانت من الأمر ذاته، فزوجها الثلاثيني كان "مهووس بالنظافة"، بحسب وصفها، لذلك كان قرارها رفع دعوى خلع.

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فتقول السيدة العشرينية في حديثها لـ"هن": "طول الوقت بيراجع ورايا شغل البيت.. يبص في الأركان على التراب ويطمن على غسيل المواعين يدخل ورايا يشوف الطبق بيزيق ولا لأ".

حاولت الزوجة العشرينية تلطيف الأمور بينهما لكنها لم تستطع تحمل تصرفاته أكثر من عدة أشهر، هي مدة الحياة الزوجية بينهما: "بيشم ورايا كل حاجة وأنا نفسي قبل ما أدخل السرير لازم يشمني ويحرجني لو في حاجة مش عجباه أو شعري مش متظبط كويس.. جنني بقيت حاسة إني مريضة نفسيا".

زينب: قسم البيت جزئين حتى الحمام

واقعة مشابة تفاصيلها مع سابقتيها، كانت ضحيتها "زينب" التي طالبت برفع دعوى الخلع بسبب زوجها المصاب بـ"وسواس النظافة"، الذي دفعه للشك في نظافة كل شيء حوله.

"بيمشي في الشقة معاه مناديل" هكذا وصفت السيدة زوجها، الذي عادة ما يطالبها بتنظيف المنزل أكثر من مرة في اليوم، كما أنه أصر على رفض إقامة شهر العسل في الفنادق بسبب عدم ثقته في المفروشات والسرائر هناك.

قسم المنزل إلى جزءين حتى فى الحمام، الأمر الذي لم تستطع الزوجة العشرينية على تحمله لتسرع في إجراءات قضية الخلع في محكمة الأسرة بالزنانيري.