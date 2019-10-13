أعراض فيروس زيكا.. الأسباب والعلاج

يتعرض البعض للإصابة بمرض فيروس زيكا، وهو عدوى فيروسية منقولة بواسطة البعوض، تحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، و يتسبب فيروس زيكا في الإصابة باضطرابات عصبية، كما إنه قد يؤدي للإجهاض، وتشوهات الأجنة.

وإليكم أبرز المعلومات عنه، وفقًا لما ذكره "mayoclinic".

أسباب فيروس زيكا

التعرض للدغات بعض الباعوض المعدي، الموجود في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم.

الانتقال عن طريق الدم، من خلال الأشخاص المصابون، من خلال نقل الدم أو العلاقة الحميمة.

انتقال الفيروس إلى الجنين أثناء الحمل.

أعراض فيروس زيكا

عادة ما تظهر هذه الأعراض عقب يومين أو أسبوع من لدغة الباعوض، وقد تأتي على النحو التالي:

حُمّى خفيفة

طفح جلدي

ألم في المفاصل

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ألم في العضلات

الصداع

احمرار العين

الوقاية من فيروس زيكا

على الرغم من إنه لا يوجد لقاح بعينه قادر على الشفاء من هذا الفيروس، إلا أن هُناك بعض النصائح للوقاية منه.

تجنب السفر للمناطق التي يَتفشى فيها فيروس زيكا، كالمناطق الاستوائية، وخاصة السيدات الحوامل.

الامتناع عن ممارسة العلاقة الحميمة، إذا كان الشريك الأخر يتردد على تلك المناطق الاستوائية.

استخدام واقي ذكري أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

التواجد في الأماكن المكيفة أو المغطاة بشكل جيد.

تجنب الخروج في الفجر وحتى الغسق، وذلك لأن نشاط الباعوض يكون في هذه الفترات.

ارتدِ ملابس واقية، وقمصان بأكمام طويلة، وسراويل طويلة، وجوارب وأحذية.

استخدام طارد للناموس.