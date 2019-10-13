يعتبر الدجاج بصوص البيستو وصفة سهلة الطهى، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل دجاج بصوص البيستو على طريقة الشيف شربينى، مقدم برنامج "الشيف"، على سي بي سي سفرة. المقادير صدور دجاج. بقسماط. طماطم شيرى. صنوبر ريحان. جبنة بارميزان. بصل. فلفل الوان. ثوم. زيت زيتون. Advertisements ملح. فلفل. طريقة التحضير افرمي زيت الزيتون مع أوراق الريحان الطازج والصنوبر والثوم الجبنة البارميزان باستخدام كبة كهربائية للحصول على الصوص. قطعي صدور الدجاج شرائح وتبليها بالخليط بعد اضافة الملح والفلفل. تبلي الفلفل الرومي والطماطم الشيري بنفس الخليط بعد تقطيعه شرائح. في صينية فرن ادهنيها بالزيت ورشي عليها بقسماط و رصي قطع الدجاج في الصينية ومعها شرائح الفلفل الرومي والطماطم الشيري وادخليها فرن ساخن. اسلقي مكرونة و قدميها مع الدجاج بصوص البيستو.

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