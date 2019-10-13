تألقت الفنانة أروى جودة، بفستان زفاف أبيض، من توقيع مصمم الأزياء السوري أيمن لحموني، وذلك خلال عرض أزياء المُصمم، الذي أُقيم اليوم، لعرض مجموعته الجديدة "ماجيستك"، لصيف وخريف 2020.
وظهرت الفنانة على المسرح، بنهاية العرض، بفستان أبيض أنيق "تايبست" مرصع بالخرز والفصوص، له "اكستنشن" من الستان، من الخلف، وكرانيش من الستان أيضًا، من أعلى.
مع طرحة شيفون طويلة وعريضة، مُرصعة بالخرز، وتاج كلاسيكي ضخم مرصع بالفصوص اللامعة.
واعتمدت الفنانة على المكياج البسيط، وتسريحة الشنيون العالية، مع حذاء لامع، مرتفع قليلًا.
وحضر عرض الأزياء، العديد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، بوسي ، داليا مصطفى، ورجاء الجداوي.
ومن المقرر أن يحيي الفنان راغب علامة الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر مكياج خفيف وتاج وشنيون.. أروى جودة تتألق في فستان الزفاف وسط حضور فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.