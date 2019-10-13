محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يعاني بعض الأطفال من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو أحد اضطرابات النمو العصبية ينتج عن نقص في كمية الموصلات الكيميائية (الدوبامين، النورأدرينالين) في قشرة الجزء الأمامي (الفص الجبهي) التي تسهل للخلايا تنفيذ عملها والتواصل بين أطراف الدماغ.

ويمكن أن تزيد بعض الأطعمة من أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه، ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها للاطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة، وذلك وفقًا لموقع Every Day Health.

للمزيد عن طفلك مصاب بفرط الحركة؟.. إحذري هذه الأطعمة والمشروبات.. اضغط هنا