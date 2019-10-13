محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
يعاني بعض الأطفال من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو أحد اضطرابات النمو العصبية ينتج عن نقص في كمية الموصلات الكيميائية (الدوبامين، النورأدرينالين) في قشرة الجزء الأمامي (الفص الجبهي) التي تسهل للخلايا تنفيذ عملها والتواصل بين أطراف الدماغ.
ويمكن أن تزيد بعض الأطعمة من أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه، ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها للاطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة، وذلك وفقًا لموقع Every Day Health.
للمزيد عن طفلك مصاب بفرط الحركة؟.. إحذري هذه الأطعمة والمشروبات.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر طفلك مصاب بفرط الحركة؟.. إحذري هذه الأطعمة والمشروبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.