الطفل الحساس.. أسباب بقاء الرضيع يقظا طوال الليل

يستيقظ ليلًا وينام صباحًا، مشكلة بعض الأمهات والتي تمثل ضغطًا كبيرا عليهن فتبقى الأم يقظة طوال الليل، ومن الأسباب التي تمنع الطفل من النوم ليلًا كما ذكرها موقع "health line".

الجوع

إذا كان الصغير يرضع حليب الثدي سيكون هضمه سهلاً، ويتجدد شعوره بالجوع سريعاً، فيبقي الأم يقظة طوال الليل. ويمكنك شفط وحفظ بعض حليب الثدي في زجاجات للرضاعة لتسهيل حصول الصغير على ما يشبعه ليلاً عند الاستيقاظ.

الانزعاج

قد يكون سبب بقاء الصغير يقظاً أنه يشكو من ألم أو انزعاج، وخاصة وقت التسنين، أو إذا كان لديه نزلة برد، أو حساسية، أو غازات كثيرة، أو إمساك.

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التعلق بالأم

قد يكون سبب اليقظة رغبة الرضيع في اللعب مع الأم إذا كان لا يراها وقتاً كافياً خلال النهار، لذلك من الضروري أن تمنح الأم وقتاً للصغير يحصل فيه على تلامس مع جلدها خلال النهار، وقبل النوم ليلاً.

الطفل الحساس

قد يكون الرضيع حساساً للأصوات وللحركة والضوء، وتزداد هذه الحالة إذا كان يرضع حليب الثدي بينما تأكل الأم كثيراً من الشوكولاته.

يجب توفير بيئة هادئة للنوم، إعتام الغرفة جيدًا، وإبعاد مصادر الضوضاء عنه.