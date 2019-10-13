الامارات | استوديو الفنون يكتشف مواهب في أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن استوديو الفنون يكتشف مواهب في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 40 طالباً في استوديو الفنون الموسيقية، الذي نظمه مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أم القيوين؛ بهدف تنمية المواهب الموسيقية عند الطلبة، والارتقاء بها، من خلال تعليمهم أساسيات الفنون الموسيقية وتدريبهم عليها. وعلى مدى أسبوع، نظم العديد من الورش العملية والنظرية التي أسهمت في اكتشاف الميول والمواهب الفنية عند الطلبة. وقال مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أم القيوين، عبدالله علي بوعصيبة، إن وزارة الثقافة تهتم بتوفير منصة لدعم المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، وتسعى دائماً إلى تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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