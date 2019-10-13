الامارات | أعلى مصلى معلّق في العالم.. على ارتفاع 161 متراً بمكة

شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مصلى معلّق في العالم.. على ارتفاع 161 متراً بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت الأعمال التنفيذية لإنشاء أعلى مصلى معلق في العالم، بمكة المكرمة، ويبلغ ارتفاعه 161 متراً.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، المهندس الاستشاري أنس صالح صيرفي، أمس، إنه تم البدء في تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 متراً، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.

وأضاف أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيس المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.

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ويقع المصلى على جسر يربط بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف.

وتبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

ومن المقرر أن يحتضن طريق الملك عبدالعزيز، بمكة المكرمة، ممشى بطول ثلاثة كيلومترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبدالله، ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن ثم إلى المدينة المنورة.