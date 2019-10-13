الامارات | «عبقرية السرد» الأرجنتينية تفوز بجائزة «فوينتس» المكسيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن «عبقرية السرد» الأرجنتينية تفوز بجائزة «فوينتس» المكسيكية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت الكاتبة الأرجنتينية لويزا فالينزويلا (80 عاماً)، أول امرأة تفوز بجائزة كارلوس فوينتس الأدبية، واحدة من أهم الجوائز الأدبية في العالم الناطق بالإسبانية، حسبما أعلنت وزارة الثقافة المكسيكية، أول من أمس.
وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بـ«عبقرية السرد» لدى فالينزويلا، في الروايات والقصص القصيرة والمقالات.
وتحمل الجائزة، البالغة قيمتها 125 ألف دولار، اسم المؤلف المكسيكي الراحل كارلوس فوينتس (1928-2012). وكتبت فالينزويلا أكثر من 30 كتاباً. ومن بين أعمالها التي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية «بيدسايد مانرز» عام 1994، وبلاك نوفل (مع الأرجنتين) عام 1992، و«ذا ليزارد تايل» عام 1983، و«كلارا» عام 1976.
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