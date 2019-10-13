الامارات | معرض فني نرويجي في دوسلدورف

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض فني نرويجي في دوسلدورف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح ولي عهد النرويج هاكون، وقرينته ميته - ماريت، أول من أمس، في مدينة دوسلدورف الألمانية، معرضاً لأعمال الفنان النرويجي الراحل، إدفارد مونك. ويعرض مجمع فنون ولاية شمال الراين - ويستفاليا، حتى الأول من مارس المقبل، 140 لوحة، ومطبوعات غرافيك، وتماثيل للفنان النرويجي، اختارها الكاتب النرويجي كارل أوفه كناوسجارد.

وقال ولي العهد، في خطابه الذي ألقاه باللغة الألمانية، إن ألمانيا والنرويج صديقتان في الفن والثقافة، مضيفاً أنه يمكن رؤية ذلك في إقامة إدفارد مونك (1893 - 1944)، خلال فترات من حياته في مدينة هامبورغ الألمانية.

يشار إلى أن النرويج ضيف شرف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام، الذي من المقرر أن يبدأ في 16 الجاري. وسيشارك في فعاليات المعرض الكاتب كناوسجارد، والأميرة ميته - ماريت، والكاتب والموسيقي النرويجي جو نيسبو.