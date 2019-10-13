الامارات | «الزُّبارة التاريخية».. أعمال التأهيل مستمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزُّبارة التاريخية».. أعمال التأهيل مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل هيئة الشارقة للآثار أعمال التأهيل لمنطقة الزُّبارة التاريخية، الواقعة شمال مدينة خورفكان، والتي تتضمن العديد من المواقع التاريخية، والمناطق الأثرية والمباني القديمة التي يرجع تاريخها إلى الفترة الممتدة بين القرنين الـ17 والـ20. وتعد الزُّبارة من المناطق التاريخية المهمة، إذ ذكرت في كثير من الخرائط القديمة، وتشتهر ببيئتها الجبلية والبحرية والزراعية، في حين تتميّز مبانيها التي أظهرتها أعمال المسح بكونها مصنوعة من الحجر الجبلي، وبعضها من الطابوق الإسمنتي في بدايات دخوله إلى المنطقة، وتضم بيت الوالي الذي يعد أول مبنى إسمنتي بطابقين في المنطقة. وكانت هيئة الشارقة للآثار قد بدأت - في وقت سابق من العام الجاري - تنظيف المنطقة وإزالة الركام والنفايات، وبقايا الأشجار منها، تمهيداً لأعمال التسجيل والتوثيق، إذ سيوثق الموقع بالكامل، وسيسجل، ومن ثم تبدأ خطة الترميم والتأهيل للمنطقة للاستخدام السياحي. وقال مدير الآثار والتراث المادي في الهيئة، عيسى يوسف: «لقد بدأنا عملية تأهيل منطقة الزُّبارة التاريخية بتنظيف سفح الجبل، لمعرفة مدى امتداد المباني القديمة، إذ وجدنا هناك مباني تمتد من القرية أو المنطقة التاريخية إلى سفح الجبل، وبعد عملية التوثيق والتسجيل، سنبدأ بأعمال الصيانة من خلال ترميم مجموعة من المباني ذات الأشكال المتميزة، حتى تكون نموذجاً لمباني المنطقة».

وأضاف: «ستعقد الهيئة شراكات مع الجهات المحلية المعنية، من أجل استصلاح الأراضي الزراعية وتأهيلها في منطقة الزُّبارة التاريخية، حتى تكون موقعاً يسترجع فيه الزوار والسكان ذكرياتهم، ونتطلع إلى أن تكون هذه المنطقة، خلال الفترة المقبلة، وجهة سياحية مميّزة للزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها».