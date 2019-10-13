الامارات | أبوظبي تطلق بطولات تحتفي بتراث القهوة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تطلق بطولات تحتفي بتراث القهوة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أول بطولة من نوعها مخصّصة لإعداد القهوة العربية في العاصمة الإماراتية، من التاسع إلى 11 ديسمبر المقبل.

وتأتي البطولات للاحتفاء بتراث القهوة في منطقة الخليج العربي، إذ تنظم بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط 2019، الحدث السنوي الرائد في المنطقة لقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة.

وتشمل البطولات فئات عدة لاختبار معارف وممارسات صناع القهوة على جميع المستويات، بما فيها تاريخ القهوة، واختيار حبوب البن، وأساليب تحضيرها وطرق تقديمها.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن التسجيل مفتوح للمشاركة في الفئات الخمس للبطولات، حتى 31 أكتوبر الجاري.

وقالت رئيسة البحوث في إدارة التخطيط والتطوير الثقافي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نورة الخميس، إن «إطلاقنا لهذا النوع من البطولات يأتي ضمن التزامنا بالحفاظ على الموروث الثقافي في أبوظبي والترويج له، إذ نسعى من خلال البطولات إلى الاحتفاء بالقهوة جزءاً أساسياً من الثقافة العربية، ومن الممارسات المتأصلة منذ قرون في تقاليد الضيافة والكرم بالمنطقة».

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وأضافت: «سنعمل على توسيع نطاق هذه البطولات عالمياً، في غضون السنوات القليلة المقبلة، سعياً لاستقطاب أوسع شريحة ممكنة من الجمهور العالمي، إذ تعد القهوة جزءاً أساسياً من الضيافة العربية، وتعكس التقاليد المرتبطة بها أصالة تراث المنطقة، فقد كانت القهوة ولاتزال جزءاً متأصلاً من الثقافة العربية، وأصبحت على مرّ السنوات رمزاً للكرم وحسن الضيافة، مع اتباع تقاليد وممارسات دقيقة في تحضيرها وتقديمها».

وتتضمن البطولات خمس فئات منفصلة: صانع القهوة العربية لفئتي «الشقراء» و«التحميص المتوسط /‏‏‏ الغامق»، مع جوائز تبلغ 125 ألف درهم للفائز بالمرتبة الأولى و40 ألفاً للفائز بالمرتبة الثانية ضمن كل فئة. بينما تقدّم جوائز تحميص القهوة العربية لكل من «الشقراء» و«التحميص المتوسط /‏ ‏‏الغامق» جوائز بـ25 ألف درهم للفائز بالمرتبة الأولى في كل منهما؛ في حين تكرّم جائزة أفضل مشروب مبتكر بالقهوة العربية، الفائز بتحضير أفضل مشروب قهوة ساخن أو بارد، باستخدام مفهوم مبتكر لتحضيرها وتقديمها، مع منحه جائزةً 20 ألف درهم. يشار إلى أن منظمة اليونسكو أدرجت القهوة العربية عام 2015 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، لتعكس أهميتها في الثقافة العربية، واستجابةً لطلب مشترك قدمه عدد من الدول العربية بما فيها الإمارات.

نورة الخميس:

«سنعمل على توسيع نطاق البطولات، في السنوات المقبلة، لاستقطاب أوسع شريحة من الجمهور العالمي».

125

ألف درهم للفائز بالمرتبة الأولى في «صانع القهوة العربية».