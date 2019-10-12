منها القهوة والوزن الزائد.. عوامل تزيد خطر الولادة المبكرة

توجد مجموعة من العوامل تؤدي إلى خطر الإصابة بالولادة المبكرة، منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

القهوة

تناول أكثر من فنجاني قهوة في اليوم يشكل خطراً، لأن هذا العدد يتجاوز الحد الأقصى المسموح للحامل من الكافيين.

التدخين

تحتوي السيجارة على مجموعة كبيرة من العناصر الكيميائية السامة، والتي تنتقل مع الأكسجين الذي يصل إلى الجنين داخل الرحم، وتسبب ضرراً كبيراً لصحة الحمل حتى لو كان التدخين سلبياً.

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الوزن الزائد

ينبغي القلق من الوزن الزائد قبل الحمل، ويعتبر إنقاص الوزن ولو قليلاً من إجراءات التخطيط الجيد للحمل، ويتسبب الوزن الزائد أثناء الحمل في مضاعفات منها سكري الحمل وتسمم الحمل، وخاصة خلال الثلث الثاني منه.

التوتر

يؤدى زيادة هرمون التوتر لدى الحامل إلى إضعاف قدرة المشيمة على إيصال المغذيات إلى الجنين، ما يعنى نقص وزن الطفل عند الولادة، وقد يصل الأمر إلى نقص نموه.

الأسنان واللثة

يتسبب وجود التهابات في اللثة أو تسوس في إفراز هرمونات تشبه التي يفرزها الجسم عند الولادة، وتعتبر زيارة طبيب الأسنان ضرورية منذ التخطيط للحمل أو فور معرفة حدوثه.

كثرة التمارين الرياضية

إذا كانت الحامل تمارس التمارين بمعدل يماثل الرياضيين ينبغي الحد من هذا النشاط البدني الزائد وقت الحمل، لأنه يؤثر على توازن الهرمونات.