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شاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، مجموعة من الصور، خلال خاصية "الاستوري" عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ذلك من حفل زفاف دينا ابنة مصطفى فهمي.
كيف بدت الإطلالات
وتألقت "موسى" بفستان كاشيمر لامع من قشر السمك، جاء بتصميم "التايبست" دون أكمان، كما اعتمدت على الشعر الويفي، والمكياج التُرابي، مع الأقراط اللامعة الطويلة.
وتألق الفنان مصطفى فهمي ببدلة كلاسيكية باللون الكُحلي، مع قميص بيبي بلو، وحذاء أسود.
أما عن العروس، فظهرت بفستان أبيض، منفوش قليلًا، بأكمام من الجوبير المُطرز، معتمدة على تسريحة الشعر المنسدل، والمكياج الفاتح، متخلية عن التاج "الكلاسيكي" ومعتمدة على الإكسسوار اللامع البسيط.
واحتفل الفنان مصطفى فهمي، بزفاف ابنته دينا، وذلك في حفل كبير اقتصر على أهل العروسين وعدد من أصدقائهم المقربين، وأقيم الحفل أمس بعيدا عن أضواء الكاميرات والإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى فهمي يحتفل بزفاف ابنته.. زوجته تتألق بـ"قشر السمك" والعروس تتخلى عن التاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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