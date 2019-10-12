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لم يمر سوى 3 أسابيع من بداية العام الدراسي، لتظهر مشكلة جديدة تضاف إلى مسلسل الإهمال في المدارس، حيث تجرد معلم لغة عربية ودراسات اجتماعية ودين، من الرحمة وانهال بالضرب على هبة محمد، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة الإمام علي النموذجية، لتأخرها في سداد ثمن الدرس الخصوصي.
تروى وفاء رمضان، والدة الطالبة "هبة"، ما حدث مع ابنتها قائلة أثناء حديثها لـ"هُن": "المدرس فضل يضرب في بنتي لحد ما ورم إيديها من الضرب علشان اتاخرت في دفع فلوس الدرس ودي مش أول مرة دايما عامل رعب للتلاميذ وبيجبرهم إنهم لازم ياخدوا معاه درس".
دخلت الطالبة في موجة من البكاء نتيجة ما حدث معها: "عملت محضر رقمه 17536، في قسم شرطة الدقى، غير شكوى في الإدارة التعليمية التابعة لإدارة الدقي تحمل رقم 163، علشان أرجع حق بنتي، وكيل الإدارة التعليمية اهتم جدا بالموضوع".
كانت الإصابات التي لحقت بالطالبة كدمات وتورم بالأيدي، بالإضافة للمشكلات النفسية التي لحقت بها من ذعر ورعب إثر التعنيف كما ذكرت "ضربها بالعصاية بدل المرة 3 مرات، والمرة الرابعة الدادة دافعت عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر "ضربها بالعصاية 3 مرات".. معلم يعتدي على طالبة لتأخرها في سداد ثمن الدرس الخصوصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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