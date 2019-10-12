حب جديد واستقرار مادي.. تعرف على الأبراج الأكثر حظاً في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إذا كنتم ممن يهتمون بالأبراج الفلكية، وينتظرون دائماً الحظوظ الشهرية، "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم الأبراج الأكثر حظًا لشهر أكتوبر، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، حسب ما جاء في موقع."Horoscope"

-القوس:

الحظ حليفك على الصعيد الاجتماعي، تتعرف على أصدقاء جدد من خلالهم سوف تستطيع تحقيق أحلامك وتغير حياتك للأفضل، أما على الصعيد العاطفي تمر بفترة من الاستقرار وتحرص على الاهتمام بشريك حياتك وتتمسك به.

-الثور:

قصة حب جديدة في الطريق إليك، تعيش أجواء رومانسية ولكن عليك التقدم بحذر، والتغلب على شعور الغيرة وحب التملك الناتج عن سوء التفاهم مع شريك حياتك.

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-السرطان:

تمر بفترة رائعة من السلام النفسي والطاقة الإيجابية، وتعيش أجواء رائعة مع أسرتك، أنت شخصا عفويا في تصرفاتك، ويؤهلك ذلك لإيجاد فرص رائعة في الحياة بسبب محبة الآخرين لك، أما على الصعيد المهني يحدث تطور سريع وتحصل على مكافأة مالية في القريب العاجل.

-العذراء:

الحظ حليفك هذا الشهر على الصعيد العاطفي والمادي، تربح الكثير من الأموال وتتمكن من تغير مكان إقامتك، وتمر بفترة من الاستقرار والسلام النفسي بعد فترة من التوتر والضغط خاصة على الصعيد المهني.

-الجوزاء:

تتلقى دعمًا وتجد من يدعمك على الصعيد المهني، يدخل كوكب المريخ إلى برج الميزان ويحمل لك الحوافز والمغريات وتكون أمور المهنية رائعة ومميزة جداً، أما على الصعيد العاطفي تقضي أوقات رومانسية رائعة مع شريك الحياة.