منها تساقط الشعر والإرهاق.. علامات تدل على نقص فيتامين "D" من جسمك.

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يعتبر فيتامين "د" من المكملات الغذائية المطلوبة لصحة الجسم، كما أنه قابل للذوبان، إذ يؤثر بشكل كبير على أنظمة الجسم ويمدها بالكالسيوم لصحة العظام وتعزيز المناعة.

عادة يمكنك الحصول على هذا المكمل من الأطعمة مثل السالمون والأفوكادتو والجرجير، والمصدر الرئيسي أشعة الشمس، ولكي تعرف أن جسدك ينقصه فيتامين D، إليك بعض العلامات التي تبين لك بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1-التعرق الزائد:

هناك مجموعة متنوعة من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى انخفاض مستوى فيتامين "د" في الجسم، يصف التعرق الشديد لدى الأطفال حديثي الولادة كواحدة من العلامات المبكرة لعدم وجود هذا الفيتامين.

واحد من أكثر الأعراض غير الواضحة لنقص فيتامين "د" عند البالغين هو التعرق المفرط في الرأس مقارنة ببقية الجسم، إذا كان رأسك يتعرق كثيرًا فقد يكون هذا مرتبطًا بنقص فيتامين "د" في جسمك، وقد تحتاج إلى استشارة طبيبك.

2-ألم العظام:

يمكن أن يضعف نقص فيتامين "د" من قدرة الجسم على وضع الكالسيوم في أنسجة العظام، ما قد يؤدي إلى تلين العظام أو ضعفها، يمكن أن يقترن نقص فيتامين "د" مع آلام العضلات والعظام المختلفة، تحديدًا منطقة الساق والظهر، من الأفضل تناول كمية كافية من فيتامين "د" يوميًا لتجنب آلام العظام، وكسور العظام، والأمراض ذات الصلة مثل هشاشة العظام.

3-ألم العضلات:

يؤثر فيتامين "د" ليس فقط على عظامنا ولكن على عضلاتنا أيضًا، قد يسبب عدم وجود هذا الفيتامين ألم شديد في العضلات، وضعف وانخفاض كتلة العضلات وضعف الانتعاش العضلي بعد النشاط البدني الشديد.

4-ضعف جهاز المناعة:

يلعب فيتامين "د" دورًا كبيرًا في دعم جهاز المناعة، بدأ الأطباء في استخدام هذا الفيتامين لعلاج العدوى منذ وقت طويل قبل اكتشاف المضادات الحيوية، تم إرسال مرضى السل إلى المصحات حيث تعرضوا لأشعة الشمس، كما اعتقد الأطباء قتلت إشاعة الشمس العدوى مباشرة، إذا كنت تعاني من عدوى فيروسية متكررة، فقد يكون انخفاض مستويات فيتامين "د" هو السبب.

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5-الشعور بالتعب والضعف:

غالبًا ما نميل إلى إضفاء التعب والإرهاق على نمط حياة بسبب المجهود أو قلة النوم، ولكن تبين أن نقص فيتامين "د" في الجسم قد يكون متورطا أيضا، وأظهرت دراسة أن تأثير مكملات فيتامين "د" على المرضى الذين يعانون من التعب أظهرت انخفاض كبير في أعراض التعب بعد تطبيع مستويات الفيتامين.

6- بطء التئام الجروح:

أظهرت دراسة أن نقص فيتامين "د" في الجسم من الممكن أن يعمل على عدم التئام الجروح، ويؤدى إلى انخفاض كبير في الجروح بين المرضى الذين يعانون من قرح القدم السكري.

ويعتقد العلماء أن فيتامين "د" له تأثير إيجابي على استقرار مستويات الجلوكوز والكولسترول في الدم لدى المرضى، إذا التأمت جروحك ببطء خاصة إذا كنت مصابًا بالسكري، فعليك الانتباه إلى مستوى هذا الفيتامين الموجود في جسمك.

7- تساقط الشعر:

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشعر، ونقص فيتامين "د" هو واحد منها، قد يؤدي عدم وجود هذا الفيتامين إلى عملية لخلل الشعر بسبب ضعفه الشعر وتساقطه.

يلعب الفيتامين دورًا أساسيًا في عملية نمو الشعر عند نقطة نشأة الشعر ويمكن استخدامه كمكمل غذائي لعلاج الشعر.

8- القلق والاكتئاب:

فيتامين "د" فريد من نوعه يؤثر على أجزاء كثيرة من أجسادنا، بما في ذلك المخ، بعد تناول الفيتامينات بالطعام أو توليفها في جلدنا، فإنها تطلق الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين التي تؤثر على وظائف المخ.

وفقا للعلماء، فإن نقص الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب ويمكن حتى أن يكون مرتبطا بالأمراض العقلية بما في ذلك الفصام.