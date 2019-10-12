مكياج ناعم للشابة الجامعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - ما من شابة لا ترغب في الحصول على مظهر أنيق حتى وإن كانت متّجهة الى الجامعة. طبعا الاناقة لا تعني المبالغة في الاكسسوارات أو تطبيق المكياج. فما يصلح للمناسبات الكبرى، حتما لا يليق بالمقاعد الجامعية.



في هذا التقرير، نعرّفكِ خطوة بخطوة الى أسلوب مكياج ناعم يليق بطالبات الجامعة، ولا يستغرق تطبيقه اكثر من بضع دقائق.

احرصي على عدم المبالغة في تطبيق المكياج الجامعي



في البداية، سوف تحتاجين الى الادوات الآتية:



1. كريم مرطّب للبشرة، تختارينه تبعا لنوع البشرة سواء كانت بشرة جافة أو بشرة مختلطة او بشرة دهنية.

2. بودرة

3. بلاشر.

4. ماسكرا.

5. أحمر شفاه او غلوس.

6. قلم كحل جاف او أيلاينر سائل (في حال الرغبة).



أما عند تطبيق مكياج ناعم يليق بالشابة الجامعية، فاتبعي الخطوات الآتية:

مكياج ناعم مع ايلاينر



• ابدئي بترطيب بشرتك، عبر اختيار الكريم المناسب لها. تأكدي أولا من ان بشرتك نظيفة جيدا ولا تحتوي على اي رواسب مكياج من الأمس. لا تمرري كريم الترطيب على العينين ومحيطهما، فلهذه المنطقة هناك كريمات معينة تتمتع بتركيبة رقيقة، ما يسمح بانسيابها الى اعماق البشرة.



• باستخدام الريشة، طبّقي البودرة على وجهك، ما من داعٍ للاكثار من البودرة، لئلا يبدو وجهك مطليا بطبقة سميكة. فهذا ما يجعلك تبدين أكبر من سنّك الحقيقي.

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• طبّقي البلاشر على وجنتيك، اختاري لونا برتقاليا او زهريا خشبيا اذا كنت تتمتعين بسحنة سمراء. واختاري البلاشر الزهري او البرونزر الخفيف اذا كنت بشرتك بيضاء. المهم الا تكثري منه، فالمطلوب هو تلوين البشرة قليلا لجعلها تبدو صحية وليس المبالغة. يمكنكِ البدء بتطبيق البلاشر من الزاوية الخارجية للوجه باتجاه الداخل كما يمكنكِ البدء من عظمة الوجنة القريبة من الانف والاتجاه الى الخارج باتباع خطّ مائل، يرتفع قليلا الى حدود العين الخارجية.



• يمكن الراغبات في تعزيز نظراتهنّ أن يطبّقن خطا رفيعا جدا من قلم الكحل الجاف باللون الكلاسيكي أي الاسود او البني او الرمادي. كما يمكن تطبيق الأيلاينر السائل، إنما طبعا هذه الخطوة ليست ضرورية في المكياج الجامعي.



• طبّقي الماسكرا السوداء او البنية و الرمادية، اختاري تركيبة تضمن رموشا طبيعية وليس رموشا كثيفة. فالماسكرا التي تكثّف الرموش تليق بالامسيات وليس بالجامعة.

المكياج الناعم يبرز جمال ملامحك



أما بالنسبة الى تطبيق الماسكرا، فالخطأ الذيترتكبه غالبية الشابات يكون بتطبيق الماسكرا ابتداءً من جذور الرموش وباتجاه الاعلى. أما الأصحّ فهو أن تبدئي من خط الرموش العليا وباتباع خط عمودي شرطان يكون مائلا الى زاوية العين الخارجية، بهذه الطريقة تضمنين عينا واسعة ونظرات أقوى من دون اي مبالغة.



• احمر الشفاه، إذا كنت من عاشقات الموضة، لا بأس باختيار لون قوي كالاحمر. إنما عموما المكياج الجامعي الناعم، يعني أن تبدو الشفاه ممتلئة وصحية إنما طبيعية. وهذا يكون باختيار لون زهري او نيود او برتقالي شفاف. ابدئي بتطبيق القليل منه عند وسط الشفة السفلى، مع الاتجاه الى الزوايا الخارجية وذلك بحركات طغط خفيفة. إذا كنت لا تحسنين تطبيق احمر الشفاه، فيمكن ان تختاري لونا زاهيا واستخدام اصابعك في عملية التطبيق.

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