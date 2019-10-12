آخر تراند مناكير 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - مناكير الاظافر، لا يقلّ شأنا عن بقية الاكسسوارات والتفاصيل التي تكمّل اطلالة السيدة. وعندما يأتي الحديث عن آخر صيحات أو تراند مناكير الأظافر لـ خريف وشتاء 2019 و2020، فإن المخيلة لا تنضب. هذا على الاقلّ ما تبيّنه لنا متابعة سريعة لأبرز صفحات خبيرات تزيين الأظافر من كل أنحاء العالم.



1. الازرق باقٍ:

هذا اللون الذي ألفناه في مواسم الخريف والشتاء انطلاقا من الاعوام القليلة الفائتة، باق معنا في هذا الموسم. فاحتفظوا بالعبوة الزجاجية من العام الفائت، إنما أضيفو اليها القليل من الغليتر. فتدرجات الازرق الداكن او ما يسمّى بالانكليزية "نايفي" من آخر صيحات الموسم الحالي. وما يعزز الاقبال على هذا اللون هو سهولة تنسيقه مع غالبية الوان البشرات والملابس الداكنة في الشتاء.

مناكير أزرق مع غليتر



2. المناكير المعدني اللماع:

صحيح ان المناكير المعدني رأيناه في الخريف الفائت، إنما اليوم يعود بجرأة أكبر. إذ ان التدرجات الابرز لهذا الموسم، يطغى عليها أسلوب المرآة اللماع. تراند، يلائم صاحبات الجرأة، فضلا عن السيدة الكلاسيكية التي تبحث عن لمسة مميزة لتزيين اطلالاتها الشتوية الداكنة.

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المناكير المعدني اللماع



3. المناكير المتعدد الالوان:

نعم، لم تعد هذه الصيحة حكرا على الشابات الصغيرات او المراهقات، فمن آخر تراندات موضة مناكير الاظافر هو تزيين أظافر اليد الواحدة بألوان متباينة، انما متناسقة. فعلى سبيل المثال، الاخضر الزيتي والأخضر الفاتح والبيج والاخضر الداكن الممزوج بنفحة من الرمادي، يمكن ان يجتمعوا لتزيين اظافر اليد الواحدة. فما رأيك بهذه التقليعة؟

المناكير المتعدد الالوان



4. المناكير التجريدي:

نعترف انه ليس من السهل احيانا تبنّي بعض صيحات مناكير الاظافر، إذ ان المخيلة حين تذهب بعيدا في رسم الاشكال التجريدية الجميلة على الاظافر، يصبح من الضرورة اللجوء الى صالونات تزيين الاظافر. صيحة لا تفرض اسلوبا وحدا او مجموعة معينة من الالوان. لذلك، يمكن القول ان الرسوم التجريدية على الاظافر، كفيلة بمنح السيدة لمسة شخصية، تعبّر عن اسلوبها الخاص والفريد.

المناكير التجريدي

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