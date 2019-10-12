حلول لـ علاج حب الشباب... تخلّصي منها إلى الأبد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - حب الشباب مشكلة جمالية تعاني منها شريحة واسعة من فئة الشباب، وخاصة الفتيات نظاراً لأثر هذه المشكلة جماليًا ونفسيًا، لذا فإن الفتيات تبحثن بشكل دائم عن حلول جذرية لـعلاج حب الشباب.

وتكثر الأسباب التي تؤدي إلى بروز حب الشباب بين أسباب وراثية وغذائية وهورمونية أو أسباب لها علاقة باستخدام مستحضرات تجميل غير ذي جودة أو عدم إزالة المكياج قبل النوم وعدم تنظيف البشرة بغسول خاص.. إذاً تكثُر الأسباب والمشكلة واحدة: حب الشباب.

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إليكِ في ما يلي أبرز الحلول لـ علاج حب الشباب والتخلّص من البثور والندوب الناتجة عنها إلى الأبد.



أ- التقشير



التقشير السطحي يساعد على التخلّص من الطبقات السطحية للبشرة، أي الطبقة المتقشّرة والطبقة الحبيبيّة. هذه الطريقة تشمل أيضاً جزيئاً نشطاً يعمل على علاج حبّ الشباب موضعيّاً.

تعمل جلسات التقشير على كلّ أنواع البثور ومشاكل البشرة، مثل فرط الزهم، وتوسّع المسام، وعدم انتظام سطح البشرة، وعدم تجانس لونها، والكلف، والرؤوس السوداء، المفتوحة أو المغلقة، والدمامل، بنسبة 50%.

يجب تهيئة البشرة خلال 15 يوماً على الأقلّ قبل الجلسة: تنظيفها مرّتين في اليوم، ثمّ معالجتها بمستحضرات عناية مناسبة لتجانس البشرة، لكي يعمل المنتج بطريقة متساوية على مختلف أنحاء الوجه، وتخفيض حموضة البشرة، ومحاولة معرفة ردود الفعل التحسّسية على مكوّنات المقشّر.

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ب- الجراحة

بعد إجراء التقشير الخفيف، أو من دونه، يقوم طبيب الجلد باستئصال خفيف لرأس كلّ بثرة، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة. بعد ذلك، بواسطة أداة خاصّة، يستخرج البثور.

تسمح هذه العمليّة، التي تُعتبر مزعجة، ولكن غير مؤلمة، بالحدّ من البثور الإلتهابية التي تكون ردّ فعل على بعض العلاجات.

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ج- الليزر

علاج الليزر لحبّ الشباب يقضي على الغدّة الزهمية من خلال عامل التسخين، ما يقلّل من إفراز الزهم؛ كما يقضي على البكتيريا المسؤولة عن البثور ويحدّ من انتشارها.

بعد حماية عينَيّ المريض بنظّارة خاصّة، يقوم الطبيب بمسح سطح الوجه أو المناطق المراد علاجها بالشعاع. قد يشعر المريض بالحرق، الذي يمكن تخفيفه بكريم مخدِّر. قد يختلف عدد الجلسات اللازمة من شخص لآخر، ولكن يُنصح عموماً بإجراء 4 إلى 5 جلسات، يفصل بين كلّ جلسة أسبوعان إلى ثلاثة أسابيع، ثم جلسة متابعة مرّتين في العام.

يخفّف الليزر البثور ويعمل على تخفيف الندوب الحديثة، ويحسّن نوعيّة الجلد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين. وهو يزيد من فعاليّة العلاجات الأخرى.

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