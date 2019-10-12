موديلات عبايات سوداء من الفاشينيستا فاطمة المازمي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - من التصميمات الأنيقة التي تعتمدها مدونات الموضة بالعالم العربي، هي موديلات العبايه السوداء، لاطلالة فخمة ومميزة لهذا اللون، الذي لا تبطل موضته على الإطلاق بالنسبة لتصميمات العبايات المختلفة.



وقد اخترنا لكِ اليوم اطلالات الفاشينيستا الخليجية فاطمة المازمي بالعبايات السوداء، والتي كثيرًا ما تعتمدها بتنسيقات عصرية سوف تلهمكِ الكثير من الأفكار لاطلالتِك.



العبايه السوداء من التول الشفاف

العبايه السوداء من التول الشفاف





اختارت فاطمة المازمي بإحدى اطلالاتها الكلاسيكية ،عبايه أنيقة باللون الأسود من التول الشفاف، مع بطانة تحتية باللون الأبيض، لتناسب تطريزات العبايه من اللون ذاته.

وقد نسقت مع العبايه حذاءً مفتوحًا من الأمام بكعب عالٍ باللون الفضي، وهو من التنسيقات المميزة لمناسبات المساء الفخمة.





عبايه سوداء مفتوحة مطرزة

عبايه سوداء مفتوحة مطرزة





في المشاوير النهارية قد اعتمدت فاطمة المازمي العبايه الكلاسيكية، لكنها نسقتها بطريقة عصرية أكثر لتتماشى مع الأجواء النهارية، كما اختارت تطريزات بسيطة باللون الأسود للعبايه، وقد نسقت معها تنورة مطبعة بالورود، مع حذاء الميول الأنيق المخملي مع الكعب الرفيع.



عبايه سوداء مع تطريزات فخمة

عبايه سوداء مع تطريزات فخمة

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لفتنا هذا الموديل المميز للعبايه السوداء مع تطريزات بسيطة فضية، مناسبة لكل أوقاتكِ الفخمة في النهار والمساء، مع لمسة راقية من الكشكشة على أكمام العبايه، واختارت أن ترتدي طرحة العبايه بالتطريزات نفسها، ولكنها كسرت حدة اللون الأسودة بشنطتها الجلد الصغيرة باللون الأحمر الخشخشاش.



عبايه سوداء مع تطريزات مميزة على الياقة





من القطع المناسبة للكثير من الصبايا، هذه العبايه الناعمة باللون الأسود، مع تطريزات بسيطة على الياقة من الأمام، تنتهي بلمسة من الشراشيب العصرية، العبايه تنسيقها سهل وبسيط، وبإمكانكِ كل مرة أن تغيّري في اطلالتكِ مع تغيّر موديل الحذاء والشنطة.

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